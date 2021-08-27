Источник: эфиры «Навальный Live» ведутся из Евросоюза и Грузии

Продакшн-команда «Навальный Live» — основного YouTube-канала ФБК* — окончательно перебралась за рубеж и ведёт свои эфиры из трёх студий в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе. Об этом RT рассказал собеседник, знакомый с сотрудниками команды. Информацию подтвердили источники на медиарынке.

По словам источников RT, если в начале мая, до признания ФБК экстремистской организацией, вопрос с переездом не был решён окончательно, то сейчас ключевые сотрудники уже перебазировались в страны ЕС и в Грузию, где продолжили работу.

«[Даниэль] Холодный и [Ольга] Ключникова ведут эфиры из Грузии», — рассказал RT собеседник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о техническом директоре ФБК Даниэле Холодном и продюсере канала «Навальный Live» Ольге Ключниковой: они занимаются производством контента и отвечают за работу основных YouTube-каналов Фонда борьбы с коррупцией.

Основным каналом фонда является «Навальный Live», персональные каналы есть у ключевых сотрудников: юриста Любови Соболь, экс-главы сети штабов ФБК Леонида Волкова, экс-начальника московского штаба Олега Степанова.

«Сейчас функционируют три студии: в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе», — говорит собеседник RT.

Эту информацию подтверждает другой источник.

В Берлине, по его собственным словам, проживает Леонид Волков — предположительно, именно оттуда он и ведёт свои стримы. Там же, по информации RT, живёт экс-директор ФБК Иван Жданов.

У Волкова также есть вид на жительство в Литве, писал RT. Там с весны 2021 года функционирует созданное им юрлицо.

По словам собеседников RT, в Вильнюс переехала незначительная часть команды Навального.

Большая часть сосредоточена в Тбилиси. Как писал RT, там были замечены сотрудник отдела расследований Георгий Албуров, соратник Навального и ведущий его канала Владимир Милов, сотрудница фонда Анна Великкок.

В Грузии они в том числе встречались с представителями Либертарианской партии и «Открытой России»** Михаила Ходорковского.

По словам источника, переезд связан с угрозой уголовного преследования за поддержку экстремистской организации. На многих сотрудников ФБК уже возбуждены уголовные дела по другим составам.

Например, Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги. Жданов обвиняется в злостном неисполнении судебного решения. А с 10 августа 2021 оба они проходят по делу о сборе финансирования для запрещённых организаций.

*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.