Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск

Руководителя региональной сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщили в Басманном суде Москвы.

Как передаёт Интерфакс, зарегистрировано ходатайство органа следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ранее Следственный комитет заявил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги.

В СК отмечали, что в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных мероприятиях.