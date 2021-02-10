Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск

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Руководителя региональной сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск, сообщили в Басманном суде Москвы.
Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как передаёт Интерфакс, зарегистрировано ходатайство органа следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Ранее Следственный комитет заявил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги.

В СК отмечали, что в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных мероприятиях.

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