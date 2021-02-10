Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск
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Как передаёт Интерфакс, зарегистрировано ходатайство органа следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Ранее Следственный комитет заявил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги.
В СК отмечали, что в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых он обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных мероприятиях.