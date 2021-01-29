Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги

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Руководителю сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги.
Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого», — говорится на сайте СК,

Отмечается, что Волков объявлен в розыск.

28 января стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Леонида Волкова в связи с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

По данным СК, Волков, зная об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 21 января разместил на YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях в Москве и других городах России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

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