СК возбудил дело против Волкова за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя региональной сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова в связи с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

«В отношении Волкова Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК России (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет, несовершеннолетних к совершению противоправных действий)», — заявили в СК.

По данным СК, Волков, зная об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 21 января разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях в Москве и других городах России 23 января «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

«Ссылки на указанные видеозаписи Волков также разместил в свободном доступе в сети интернет на своих пользовательских страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Волкова в совершении преступления.

Также СК продолжает работу по установлению лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует 21 дело в связи с незаконными акциями в ряде регионов.