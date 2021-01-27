МВД возбудило несколько уголовных дел после несогласованных акций

Министерство внутренних дел России возбудило несколько уголовных дел после несанкционированных акций, прошедших в стране 23 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В частности, управлением по Москве возбуждено дело по ч. 1 ст. 267 УК в отношении группы лиц, которые «осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры» в центре города.

Аналогичные дела заведены в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В Ижевске дело возбудили по ст. 267.1 УК: сотрудники полиции выявили «факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершённый из хулиганских побуждений».

Кроме того, заявили в ведомстве, установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса. Например, на Пушкинской площади в столице находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует 21 дело в связи с незаконными акциями в ряде регионов.