МВД возбудило несколько уголовных дел после несогласованных акций

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Министерство внутренних дел России возбудило несколько уголовных дел после несанкционированных акций, прошедших в стране 23 января. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
МВД возбудило несколько уголовных дел после несогласованных акций
  • РИА Новости

В частности, управлением по Москве возбуждено дело по ч. 1 ст. 267 УК в отношении группы лиц, которые «осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры» в центре города.

Аналогичные дела заведены в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

В Ижевске дело возбудили по ст. 267.1 УК: сотрудники полиции выявили «факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершённый из хулиганских побуждений». 

Кроме того, заявили в ведомстве, установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса. Например, на Пушкинской площади в столице находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует 21 дело в связи с незаконными акциями в ряде регионов.

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