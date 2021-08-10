«По итогам процессуальной проверки»: СК возбудил уголовное дело против Волкова и Жданова

В отношении бывшего директора ФБК* Ивана Жданова и экс-главы штабов Навального** Леонида Волкова возбуждено уголовное дело в связи с их призывами к финансированию экстремистских организаций, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве пояснили, что Жданов и Волков нарушили закон, поскольку осознавали, что деятельность этих структур признана экстремистской по решению суда. Однако фигуранты дела заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства преступления.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора ФБК* Ивана Жданова и экс-главы движения «Штабы Навального»** Леонида Волкова в связи с призывами к финансированию экстремистских организаций. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)», — заявила Петренко.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Представитель СК напомнила, что решением суда Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)*** признали экстремистскими и ликвидировали. Также была запрещена экстремистская деятельность общественного движения «Штабы Навального».

Несмотря на это, 5 августа в интернете был размещён видеоролик с участием Жданова и Волкова, в котором они призывали продолжать финансировать связанные с ними структуры.

Леонид Волков и Иван Жданов

© Reuters / AFP

«Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать команду Навального и осуществлять их финансирование путём пожертвования по указанной ими ссылке. Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов», — подчеркнула Петренко.

По её словам, сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Минюст внёс ФБК, ФЗПГ и «Штабы Навального» в перечень запрещённых организаций 6 августа. Это произошло спустя два дня после того, как первый апелляционный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы на решение о признании этих организаций экстремистскими. Таким образом, решение вступило в законную силу.

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29 января Следственный комитет объявил Леонида Волкова в розыск в связи с заочно предъявленным ему обвинением в вовлечении подростков в незаконные митинги. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). При этом в феврале Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать экс-главу «Штабов Навального» по этому делу по запросу российской стороны.

Позднее RT выяснил, что Леонид Волков получил вид на жительство в Литве, о чём свидетельствуют данные из реестра юрлиц республики. Вдобавок он владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck, ему присвоен личный идентификационный код — asmens kodas. Также данные реестра свидетельствуют, что в литовской столице Волков зарегистрирован в квартире стоимостью от €80 тыс. до €120 тыс., расположенной в доме, «полюбившемся переселенцам».

Источник RT в правоохранительных органах сообщал, что Иван Жданов внесён в базу разыскиваемых лиц на территории России в связи с расследованием уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Производство ведётся с 2019 года, когда Жданов не исполнил решение суда и не удалил из интернета ролик «Он вам не Димон».

По словам источника, вероятнее всего, с осени 2019 года экс-директор ФБК скрывается от российского правосудия в Германии.

10 августа юрист Геннадий Макаров, который в начале 2010-х представлял интересы Алексея Навального в Липецкой области, в интервью RT обвинил Леонида Волкова и Ивана Жданова в обмане. По его словам, бывшие руководители и соратники по оппозиционной деятельности обещали ему возместить все расходы, связанные с регистрацией партии, но какой-либо компенсации он так и не получил.

По его словам, ущерб от сотрудничества с командой Навального за годы работы составил более 200 тыс. рублей.

«Но об этом я уже забыл. Я их по-христиански прощаю. И думаю, что требовать что-то от них бесполезно. Их уже наказали правоохранители. У них всё уже развалилось»,— сказал Макаров.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.