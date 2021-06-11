Источник: директор ФБК Жданов объявлен в розыск за неисполнение судебного постановления
- РИА Новости
Речь идёт о деле, которое было возбуждено против Ивана Жданова в 2019 году.
Согласно тексту документа, Жданов не исполнил решение суда и не удалил из интернета ролик «Он вам не Димон».
По словам источника, в ближайшие дни Жданов будет объявлен в международный розыск.
В настоящий момент его данные внесены в базу разыскиваемых лиц на территории России «Розыск».
Собеседник уточнил, что, вероятнее всего, с осени 2019 года Иван Жданов скрывается от российского правосудия в Германии.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.