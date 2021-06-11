Источник: директор ФБК Жданов объявлен в розыск за неисполнение судебного постановления

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов объявлен в розыск в России в связи с расследованием уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»), сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о деле, которое было возбуждено против Ивана Жданова в 2019 году.

Согласно тексту документа, Жданов не исполнил решение суда и не удалил из интернета ролик «Он вам не Димон».

По словам источника, в ближайшие дни Жданов будет объявлен в международный розыск.

В настоящий момент его данные внесены в базу разыскиваемых лиц на территории России «Розыск».

Собеседник уточнил, что, вероятнее всего, с осени 2019 года Иван Жданов скрывается от российского правосудия в Германии.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.