Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.

«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК, и назначить наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В июне Соболь утвердили приговор по делу о незаконном проникновении в жилище (условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства).

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.