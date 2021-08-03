Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы

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Преображенский суд Москвы приговорил бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.
Суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК, и назначить наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В июне Соболь утвердили приговор по делу о незаконном проникновении в жилище (условное наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства).

Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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