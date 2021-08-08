Источник: экс-юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию

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RT
Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* и соратница Алексея Навального Любовь Соболь вылетела в Стамбул. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне её признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ст. 236 УК), а именно — в призывах выходить на несанкционированный митинг. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы.
Источник: экс-юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

По информации источника RT, Соболь вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул 7 августа в 20:20 мск. 

По мнению адвоката правового центра «Человек и закон» Дениса Никитина, тем самым она нарушила порядок отбывания условного срока, если Соболь вернётся из Турции, то ей может грозить тюрьма. 

«Ограничение свободы означает, что осуждённой запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00, участвовать в митингах. Ей также необходимо четыре раза в месяц отмечаться в полиции», — пояснил юрист.

Связаться с Соболь RT не удалось — её телефон был выключен.

Ранее Перовский суд Москвы утвердил обвинительный приговор Соболь о незаконном проникновении в жилище.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.16:07

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