Экс-юрист ФБК прокомментировал передачу в суд нового уголовного дела против Навального

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RT
Уголовное дело в отношении Алексея Навального о неуважении к суду «научит оппозиционера правильным манерам по отношению к суду», считает бывший член штаба Навального* и экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов.
Экс-юрист ФБК прокомментировал передачу в суд нового уголовного дела против Навального
  • AP

«Впереди не один уголовный процесс с участием Навального. Его надо поставить на место. Необходимо его научить, что закон один для всех и он, как гражданин Российской Федерации, должен его соблюдать, уважать и чтить», ― пояснил Серуканов. 

Сейчас Навальный единолично отвечает перед законом за все «уголовные грехи» ФБК**, добавил собеседник RT. 

«Высокого уровня поддержки у него сейчас нет, вся его команда прячется позорно где-то за границей. То есть фактически с законом сейчас Навальный остался один на один. Но это полностью его заслуга. Долгое время он считал себя неприкасаемым, на протяжении десяти лет творил всё, что хотел. Но время собирать камни», — отметил бывший юрист ФБК. 

3 февраля стало известно, что новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы, его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду

Ранее RT писал, что в отношении Навального возбудили, в общей сложности, пять уголовных дел: о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ), о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ), о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ).

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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