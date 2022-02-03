Новое уголовное дело против Алексея Навального поступило в Лефортовский суд Москвы
- AP
«Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена», — сообщили РИА Новости в суде.
Отмечается, что дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад.
По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией*.
Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
1 декабря 2021 года Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.
В конце января стало известно, что Росфинмониторинг включил Алексея Навального, а также ряд его сторонников в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.