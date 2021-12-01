Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Алексея Навального

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Басманный суд Москвы признал законным возбуждение против Алексея Навального ещё двух уголовных дел.
Басманный суд признал законным возбуждение новых дел против Алексея Навального
  • AP

«Жалобы, поданные в порядке статьи 125 УПК России, оставлены без удовлетворения», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Кристину Булыгину.

Отмечается, что одно из дел было возбуждено год назад по статье о мошенничестве.

По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией»*.

Второе дело касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы постановил из-за многочисленных нарушений заменить Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

По сообщению адвоката Ольги Михайловой, Навальный проведёт в колонии два года восемь месяцев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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