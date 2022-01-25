Росфинмониторинг внёс Навального и ряд его сторонников в перечень террористов

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Росфинмониторинг включил Алексея Навального, а также ряд его сторонников в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
Росфинмониторинг внёс Навального и ряд его сторонников в перечень террористов
  • AP

Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

В перечень в том числе внесены Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

Ранее сообщалось, что Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им в отношении Навального, Волкова, Жданова и иных лиц.

Подробнее — в материале RT. 

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