Росфинмониторинг внёс Навального и ряд его сторонников в перечень террористов
- AP
Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
В перечень в том числе внесены Любовь Соболь, Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.
Ранее сообщалось, что Леонида Волкова и Ивана Жданова включили в список организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В сентябре 2021 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им в отношении Навального, Волкова, Жданова и иных лиц.
Подробнее — в материале RT.