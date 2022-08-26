военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Reuters: Гаага попросит позволения временно не исполнять санкции ЕС против России

Короткая ссылка
Нидерландский город Гаага попросит временного освобождения от ограничительных мер ЕС в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брёйнес.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

Согласно предположению Брёйнес, отсрочка будет предоставлена, поскольку было выполнено условие проведения тендера, но без положительного результата.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что антироссийские санкции Запада полностью провалились.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить