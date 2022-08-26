Reuters: Гаага попросит позволения временно не исполнять санкции ЕС против России

Нидерландский город Гаага попросит временного освобождения от ограничительных мер ЕС в отношении России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо члена городского совета Саскии Брёйнес.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.

Согласно предположению Брёйнес, отсрочка будет предоставлена, поскольку было выполнено условие проведения тендера, но без положительного результата.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что антироссийские санкции Запада полностью провалились.