Reuters: Гаага попросит позволения временно не исполнять санкции ЕС против России
«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — говорится в письме.
Согласно предположению Брёйнес, отсрочка будет предоставлена, поскольку было выполнено условие проведения тендера, но без положительного результата.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что антироссийские санкции Запада полностью провалились.