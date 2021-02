«Для политических проектов»: лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через офшор более £400 тыс.

История контактов исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова с британской спецслужбой MI6 обрастает новыми подробностями. Как выяснил RT в ходе собственных расследований, разыскиваемый в России по обвинению в мошенничестве Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», занимается сразу несколькими бизнес-проектами за рубежом. При этом на счёт одного из его юрлиц через кипрский офшор ежегодно поступает более £400 тыс. Эксперты предполагают, что фирмы Ашуркова используются в первую очередь для легализации иностранного финансирования ФБК.

Бывший сотрудник Альфа-банка Владимир Ашурков, называющий себя «евангелистом команды Навального», владеет несколькими компаниями в Великобритании. При этом одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти £0,5 млн.

Первым таким траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».

Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.

Тогда Ашурков, как он сам признавался в интервью СМИ, занимался «привлечением финансирования для общественных и политических проектов, в том числе для мэрской кампании» Алексея Навального 2013 года.

На зафиксированной российской контрразведкой записи встречи Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.

РИА Новости

© Валерий Левитин

«Если бы у нас было больше денег, мы бы, конечно, расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь... не знаю, $10, 20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину, — говорит Ашурков. — А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».

В ходе беседы были названы конкретные сферы, на которые понадобились средства: массовые протесты, гражданские инициативы, пропаганда, налаживание контактов с элитой.

В ответ Форд посоветовал Ашуркову наладить сотрудничество с финансируемой Великобританией Transparency International**.

Привлекательность финансирования

Спустя два года после этой встречи, в июне 2014-го, против Ашуркова возбудили уголовное дело о хищении и присвоении 10 млн рублей пожертвований избирателей в ходе предвыборной кампании на пост мэра Москвы.

Ашурков вместе с гражданской женой Александриной Маркво уехал в Лондон. Оба получили там статус политических беженцев. Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.

В Лондоне Ашурков, по его словам, «старался заниматься тем же самым», то есть привлекать финансирование, разрабатывать документы, налаживать связи.

В частности, в 2013 году, спустя год после встречи с британским дипломатом Фордом, в Лондоне был зарегистрирован стартап StepJockey — мобильное приложение для пропаганды здорового образа жизни среди офисных клерков.

Весной 2015 года Ашурков получил в Великобритании статус беженца, а осенью вошёл в совет директоров стартапа. В 2017 году он зарегистрировал в Лондоне ещё одну компанию — издательство Lester Partners Ltd. Кроме того, в 2016-м он стал директором основанного Маркво агентства Bird&Carrot, специализирующегося на театральных и музыкальных ивентах.

По подсчётам RT, к маю 2020 года лондонские фирмы Ашуркова накопили долгов на общую сумму около £2,8 млн.

Рука помощи с Кипра

Однако долги не помешали Ашуркову в октябре прошлого года, согласно данным бизнес-реестра Великобритании The Companies House, стать единственным акционером компании Zorge Partners Ltd. В качестве профиля деятельности фирмы указаны «пиар и массовые коммуникации».

Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd.

Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным бенефициаром в британских документах указан некий М. Косенко.

Согласно годовому отчёту Sloane Services, кипрский учредитель заявил о намерении платить дочерней компании сотни тысяч фунтов каждый год.

«Начиная с 2 января 2019 года компания в течение трёх лет ежегодно получает от своей материнской компании Treda Ltd. авансовый платёж в размере £420 тыс., — говорится в документе. — В рассматриваемом отчётном году (2019-м. — RT) сумма, полученная от Treda Ltd., составила £475 425».

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB). В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию средств.

Фирмы на потоке

По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.

«Я видел эту фирму. Пока по ней нет отчётности, и неизвестно, на какие средства Ашурков живёт в Англии — свидетельств каких-то его успехов в предпринимательстве я не наблюдаю», — сказал RT Ремесло.

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источники.

«Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт. — Им Навальный нужен в качестве символа, находящегося вдалеке от денег и от управления».

За границей сейчас находятся несколько близких соратников Навального — Владимир Ашурков, Леонид Волков и Мария Певчих. Басманный суд Москвы 10 февраля объявил Волкова в межгосударственный розыск.

Ещё один соратник Навального, Георгий Албуров, как писал RT, имеет свой бизнес в Латвии.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** «Трансперенси Интернешнл — Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.04.2015.