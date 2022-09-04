Financial Times: в Лондоне упали цены на элитную недвижимость из-за оттока россиян
Об этом информирует РБК со ссылкой на The Financial Times.
«Это был долгий процесс, ужасный опыт. (Был. — RT) Brexit, пандемия и теперь военная операция», — рассказал один из источников издания.
По его словам, рынок недвижимости в Лондоне сейчас находится в состоянии напряжённости.
Председатель Aylesford International Эндрю Лэнгтон отметил, что помимо оттока российских покупателей в Лондоне также наблюдается дефицит покупателей из Китая и арабских стран.
Ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Это рекорд с 1982 года.