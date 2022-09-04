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Financial Times: в Лондоне упали цены на элитную недвижимость из-за оттока россиян

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Средняя стоимость элитной недвижимости в Лондоне упала на 17,6% по сравнению с показателями 2014 года на фоне Brexit, пандемии коронавируса, растущей инфляции и оттока российских покупателей.

Об этом информирует РБК со ссылкой на The Financial Times.

«Это был долгий процесс, ужасный опыт. (Был. — RT) Brexit, пандемия и теперь военная операция», — рассказал один из источников издания.

По его словам, рынок недвижимости в Лондоне сейчас находится в состоянии напряжённости.

Председатель Aylesford International Эндрю Лэнгтон отметил, что помимо оттока российских покупателей в Лондоне также наблюдается дефицит покупателей из Китая и арабских стран.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июля ускорилась до 10,1 с 9,4% в июне. Это рекорд с 1982 года.

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