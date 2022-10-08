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Премьер Литвы заявила о необходимости немедленно начать переговоры о принятии Украины в НАТО

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс должны начаться немедленно.

«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — цитирует её издание Business Insider.

Шимоните назвала «большой ошибкой» отказ принять Украину в блок ранее, за которую сейчас НАТО находится в «моральном долгу» перед Киевом.

Этот «долг», подчеркнула она, не должен ограничиваться предоставлением военной помощи и обучением солдат.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

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