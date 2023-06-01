«Активисты целевых стран»: как Госдеп и Ходорковский готовят протестное ядро из российских эмигрантов

Связанные с Михаилом Ходорковским* американские фонды и благотворительные организации в странах СНГ и Балтии совместно с Госдепом США формируют протестное ядро из российских эмигрантов и украинских беженцев. К такому выводу RT пришёл, проанализировав финансовые документы организаций. Из них выяснилось, что «безвозмездная» помощь организаций «Ковчег» и Reforum Spaces предлагается в обмен на протестную деятельность и пропагандистскую работу. По мнению экспертов, Ходорковский, активно продвигающий идею силового протеста, таким образом провоцирует возбуждение в отношении своей персоны новых уголовных дел: об экстремизме, о госизмене и сотрудничестве с иностранной разведкой.

В марте 2022 года основатель «Открытой России»**, экс-владелец НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский создал в Европе объединение под названием «Антивоенный комитет» (АК). К нему присоединились основатель «Евросети» Евгений Чичваркин***, меценат Борис Зимин****, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков***** и бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией****** Любовь Соболь*******.

Своими целями АК ставит «противостояние войне», а военную операцию России на Украине называет «преступлением». Комитет обещает помогать скрывающимся от мобилизации из России и беженцам с Украины: даёт им убежище, помогает с работой и документами, оказывает юридические услуги. Занимается этим отдельное подразделение АК — проект «Ковчег». Руководит им юрист Анастасия Буракова. Ранее она управляла другим проектом Ходорковского — «Правозащита Открытки».

Центры «Ковчега» находятся в Ереване, Стамбуле и Варшаве. Там были открыты так называемые коливинги. Этот термин обозначает место проживания людей, связанных общими интересами.

Постояльцы с активистским прошлым

Кто и как попадает в такой коливинг, RT на условиях анонимности рассказал один из кандидатов в жильцы.

По его словам, две недели там можно жить бесплатно, но пускают туда не всех: нужно заполнить анкету и пройти негласный внутренний отбор.

«Предпочтение отдаётся людям с активистским прошлым — тем, кто участвовал в митингах, либеральных проектах и может это доказать — например, постановлениями о привлечении к административной ответственности», — пояснил собеседник RT.

Также на russian.rt.com «Вернуть социальные навыки»: когда и как в России заработает система пробации бывших заключённых

Весной 2022 года такой коливинг был открыт в Казахстане, но в феврале 2023-го он закрылся. Как рассказал RT знакомый с ситуаций источник, страна стала проводить более жёсткую политику по выдавливанию российской оппозиции.

«Власти Казахстана дали понять, что не приветствуют политических активистов, — сказал источник. — Они не дадут создавать в Астане или Алма-Ате политические кластеры для антироссийских клубов».

Расплата за вход

Похожей деятельностью занимается организация Reforum Spaces — дочерний проект НКО Free Russia Foundation (FRF)********.

«Фонд «Свободная Россия» оказывает поддержку тем, кто уехал из России и Беларуси из-за антивоенной позиции, и тем, кто покинул Украину и активно занимается гуманитарными, информационными и другими проектами, — говорится на сайте FRF. — Наши ресурсные центры Reforum Spaces предоставляют коворкинг, помещения для мероприятий, где можно провести лекцию, презентацию».

Координатором проекта Reforum на сайте организации указан Александр Соловьёв. Ранее он возглавлял «Открытую Россию» Ходорковского, был помощником бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Центры Reforum Spaces работают в четырёх городах: в Берлине, Вильнюсе, Таллине и Тбилиси. По данным с сайта организации, там сформировалось «большое русскоязычное антивоенное сообщество». Reforum также предлагает мигрантам юридическую поддержку, психологическую помощь и помощь в трудоустройстве.

Реальные цели указанных проектов куда менее мирные, чем декларируется открыто. Резиденты Reforum и «Ковчега» активно вовлекаются в политическую работу: участвуют в митингах у российского посольства в Ереване, ходят шествиями с украинскими флагами и антивоенными лозунгами, готовят листовки и пишут ходатайства в суд по поводу активистов. Как писал проект «Приговор», бежавших от мобилизации опрашивают, а результаты опросов могут передавать разведкам других государств.

Также на russian.rt.com «Личности известны, надо задерживать»: как «Украинский киберальянс» ведёт войну с Россией при помощи СБУ

Связанные одной целью

Обе организации связаны структурно и финансово. Эстонское подразделение «Ковчега» 24 июня 2022 года объявило об объединении с эстонским Reforum своих коворкингов и о слиянии чатов в Telegram. Параллельно «Ковчег» анонсирует встречи и мероприятия Reforum в своих каналах, как это было, например, со «встречей единомышленников в Тбилиси», а посты маркирует хештегом #партнёры.

Недавно, 25 мая, Reforum анонсировал встречу в Вильнюсе с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским. Участникам предоставлялась возможность задать ему свои вопросы, но при этом организаторы оставили за собой право отказать в допуске к встрече без объяснения причин. Впрочем, руководители проектов «Ковчег» и Reforum — это люди, которые много лет работают с беглым олигархом.

Как упоминалось выше, Reforum — дочерняя структура вашингтонской благотворительной организации Free Russia Foundation. Но, как ранее писал RT, «Ковчег» — также один из проектов этого фонда.

В состав руководства FRF входит Наталья Арно, которую в СМИ называют давним деловым партнёром Ходорковского. В конце мая она стала фигурантом истории с отравлением журналистов на конференции Ходорковского в Берлине.

Арно является президентом ещё одной вашингтонской НКО — Foundation for Democratic Development (FDD). При этом в годовом отчёте Налоговой службе США FRF прямо называет FDD своим аффилированным лицом.

Согласно этому отчёту, в 2021 году фонд Free Russia Foundation получил $2,1 млн доходов, полностью сформированных из грантов и пожертвований. Доходы FDD за 2021 год составили $915 тыс.

Как подсчитал RT по опубликованным отчётностям, в период с 2019 по 2021 год обе связанные через Арно и «Антивоенный комитет» с Ходорковским структуры получали в среднем за год по $2,5 млн.

Имена жертвователей и грантодателей в американские фонды FRF и FDD в отчётностях не указаны, так же как не указаны получатели средств, которые раздают сами эти фонды. Однако упоминается, что большая часть полученных денег выплачивается в виде грантов в России, странах СНГ и Балтии.

© RT

Однако, по всей вероятности, одними из адресатов могут быть «Ковчег» и Reforum. Во-первых, в пользу этого говорит тот факт, что в 2022 году связанному с Ходорковским фонду FRF почти $1 млн выделил Госдеп США.

«Цель контракта — укрепление позиции активистов из целевых стран путём оказания поддержки для сохранения потенциала воздействия активистов, вынужденных отправиться в изгнание», — говорится в документах к гранту.

Также на russian.rt.com «Каинова печать» Сороса: что известно о нежелательном в России Фонде открытой Эстонии

Во-вторых, пожертвованиями в пользу «Ковчега» занимается Eastern Europe Research Foundation (EERF), зарегистрированная в Вильнюсе, на улице Юргиса Савицкиса, 4—7. По тому же адресу находится и Reforum, VšĮ. Главой последней является та же Наталья Арно.

Согласно выписке из реестра юрлиц Латвии, в 2022 году Reforum получил доход в размере €178,5 тыс. Расходы на деятельность организации составили €177,4 тыс. По состоянию на конец 2022 года оборотные активы (денежные запасы, дебиторская задолженность и пр.) равнялись €83,5 тыс.

Что касается EERF, то имена её нынешних директоров и владельцев в реестре не указаны. В документах значится только имя проведшего первичную регистрацию организации. Это некая Рената Щербакова — гражданка Литвы, урождённая украинка. В её профиле в соцсетях сказано, что она занимается подбором персонала, работает в консалтинговой фирме. Не исключено, что Щербакова просто зарегистрировала EERF для реальных бенефициаров.

По имеющимся отчётным данным, в 2021 году через счета управляющей финансами «Ковчега» EERF прошло всего €517. Отчётность за 2022 год пока не опубликована. Однако, согласно анализатору блокчейна Blockchair, с апреля 2022-го по май 2023-го на биткоин-кошелёк организации поступило $56,1 тыс. Ещё примерно $2 тыс. пришло на кошельки, открытые в других криптовалютах.

По приказу Госдепа

В сопроводительных документах гранта Госдеп США неслучайно пишет о «сохранении потенциала воздействия активистов, вынужденных отправиться в изгнание». Эти слова прямо отражаются на деятельности подотчётных организаций.

Так, на сайте «Ковчега» есть блок «Протест в России». В нём представлены данные нескольких организаций. В частности, движение «Отпор!» учит, как оказывать неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

«Цель проекта — дать людям понятные инструкции и сценарии действия на акциях протеста, чтобы обезопасить участников и сделать протест эффективным и успешным, — говорится на сайте «Ковчега». — В своём канале активисты рассказывают, как противостоять силовикам на протесте».

Другое объединение — под названием «Активатика» — рассказывает об «актах гражданского активизма». Ещё один проект нацелен на помощь тем россиянам, кто хочет уклониться от призыва в армию или мобилизации. Им предлагают помощь с покупкой билетов и даже обещают «проложить безопасный маршрут».

Из публикаций в канале сообщества в Telegram следует, что речь идёт в том числе о незаконном пешем пересечении границы России вне пропускных пунктов. У команды есть отдельный криптокошелёк, на который, по данным Blockchair, за год поступило $1,34 тыс.

Отдельный блок — пропагандистский. Под крылом «Ковчега» работает Telegram-канал «Свобода!», который занимается «переубеждением тех, кто поддерживает войну».

Большинство каналов разместило ссылки на свои соцсети на отдельном сайте. Их также активно рекламирует на своём сайте «Антивоенный комитет» Ходорковского, что позволяет сделать вывод о едином источнике финансирования.

Согласно проведённому порталом «Приговор» расследованию, персональные данные активистов «Ковчега» после анкетирования могут передавать разведкам других государств, в том числе ВСУ. На днях этому нашлось новое подтверждение: подконтрольный Ходорковскому расследовательский проект опубликовал объявление о вербовке российских госслужащих и сотрудников силовых структур.

Обращение с аналогичными формулировками ранее появлялось в Telegram-канале ЦРУ, которое разведка США завела специально для контакта с российскими гражданами. Совпадали даже способы связи, разница заключалась только в том, что ЦРУ интересовали российские военнослужащие.

Вероятное сближение Ходорковского с иностранными разведками может стать основанием для возбуждения в отношении него новых уголовных дел, считает юрист Илья Ремесло, который занимается поиском и доказыванием нарушений закона в оппозиционной среде.

«Тут можно усмотреть несколько составов преступлений, — отмечает юрист. — От организации экстремистского сообщества до государственной измены, которая предусматривает пожизненное лишение свободы».

Кроме того, по его словам, деятельность Ходорковского может подпадать под недавно введённую статью 275.1 УК РФ — «Конфиденциальное сотрудничество со спецслужбами иностранных государств».

«Подпасть под эти уголовные дела могут как члены команды Ходорковского, так и релоканты, втянутые в незаконные проекты», — добавил собеседник RT.

Радикальная трансформация

С 2020 года основатель Ходорковский, ранее рассуждавший о «мирном протесте», стал активно продвигать идею силового свержения власти.

«Если кто-нибудь надеется, что эту власть удастся убрать без насилия или угрозы применения насилия, то с этими надеждами пора распрощаться», — говорит МБХ в одном из своих видео в 2022 году.

Ходорковский «подталкивает к силовому сценарию протеста» — на это обратила внимание даже лояльная беглому олигарху основательница издания The Bell********* Елизавета Осетинская**********.

Подтверждением этого служат не только указанные заявления и обнаруженная RT и описанная выше финансовая и юридическая связь аффилированных с Ходорковским американских благотворительных фондов, Госдепа США и разбросанных по странам Европы и бывшего СССР структур «Ковчега» и Reforum Spaces.

На сайте связанного с Ходорковским американского фонда Free Russia Foundation есть анкета под названием «Акселератор антивоенных инициатив». Заполнить её могут все желающие, которые в том числе занимаются «антивоенными инициативами внутри страны».

© RT

Что это за «антивоенные инициативы», можно предположить по регулярно появляющимся новостям о диверсиях на железнодорожных путях, запуске беспилотников, поджогах военкоматов. По данным ФСБ, в подавляющем большинстве случаев эти акции совершены по указанию спецслужб Украины. А в случае с гибелью военкора Владлена Татарского ФСБ официально заявила, что организаторами теракта в кафе Петербурга являются спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров.

Анкеты заполняют и претендующие на помощь «Ковчега». Иначе на бесплатные и дорогостоящие в иных обстоятельствах услуги — жильё, работу, юридическую и медицинскую помощь — соискателям рассчитывать не приходится. Среди вопросов анкеты есть, например, такой: «Участвовали ли вы в деятельности политических движений и партий? Если да, то в каких?» Есть и требование описать обстоятельства и причину отъезда из России. Соискатель места в «Ковчеге» также должен предоставить свои Ф. И. О. и ссылки на соцсети. Иными словами, соискатель оказывается в весьма уязвимом и зависимом от «благотворителей» положении.

Не без помощи Ходорковского произошла и радикализация Фонда борьбы с коррупцией Навального. Как выяснил RT в своём расследовании, руководители ФБК декларируют свою независимость от крупного капитала только на словах, но, судя по финансовым документам, не только принимают крупные суммы от структур Ходорковского, но и платят связанным с олигархом людям за оказание ряда услуг.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

*** Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022

***** Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023.

****** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

******* Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

******** Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2019.

********* Издание The Bell включено в реестр СМИ-иноагентов решением от 09.12.2022

********** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 01.04.2022