Осколки детства: омбудсмен по правам ребёнка в ЛНР рассказала о пострадавших от обстрелов ВСУ детях из Новоайдара

Весной и летом 2022 года посёлок Новоайдар Луганской Народной Республики регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Среди пострадавших было много детей и подростков. О судьбах несовершеннолетних RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

18 апреля 2022 года около 17:00 Никита Калашников из Новоайдара катался на велосипеде неподалёку от своего дома, рассказала омбудсмен. Мальчику тогда было десять лет.

«Услышав резкий свист, а затем взрыв, он сразу же упал с велосипеда и почувствовал очень сильную боль в ногах», — говорит Швенк.

В больнице Новоайдара Никите оказали первую медицинскую помощь, а затем отправили его в Луганск.

«Мальчику было проведено несколько операций, из конечностей смогли вытащить восемь осколков. Остальные извлечь не удалось, — сообщила омбудсмен. — Ребёнок был выписан из больницы в мае 2022 года, но врачи и сейчас наблюдают за состоянием его здоровья».

В тот же день в результате обстрела чудом отделалась царапинами девятилетняя Ксения Байова, проживавшая на Прогонной улице, добавила Швенк.

Алексей Черневич из Новоайдара пострадал от действий ВСУ гораздо серьёзней. 27 июля 2022 года подросток (на тот момент ему было 17 лет) поднял лежавший на детской площадке предмет, похожий на трубу. Произошёл взрыв.

«Алексея отправили в больницу Новоайдара, а оттуда на скорой — в больницу Луганска, где подростку было проведено несколько операций. Но требуется ещё одна — на правой кисти», — сообщила детский омбудсмен.