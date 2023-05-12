«Вернуть социальные навыки»: когда и как в России заработает система пробации бывших заключённых

В России почти половина заключённых, отбыв наказание, вновь совершает преступления и возвращается в места лишения свободы. Об этом RT сообщил председатель комиссии по реформе пенитенциарной системы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников. По его словам, решить проблему призвана создающаяся сейчас система пробации (приспособления к жизни в обществе) освобождающихся заключённых. Этой теме была посвящена специальная сессия Петербургского международного юридического форума, в которой приняли участие заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов и депутат Госдумы Мария Бутина.

Федеральный закон о пробации был принят в феврале 2023 года, но его положения, касающиеся собственно создания индивидуальных программ ресоциализации бывших заключённых, их трудоустройства и размещения после выхода из мест лишения свободы, вступят в силу только в январе 2025 года.

Пока закон не начал работать в полную силу, глава профильной комиссии СПЧ Алексей Мельников обращает внимание на то, что ключевой вопрос — трудоустройство бывших заключённых — законодательно отрегулирован лишь в самом общем виде.

«Уголовно-исполнительные инспекции, которые и будут заниматься пробацией, наделены лишь правом запрашивать информацию о наличии вакансий и предоставлять эти данные бывшим заключённым, но ведь не все работодатели захотят видеть у себя сотрудников с тюремным прошлым. Так что встаёт вопрос о квотировании рабочих мест для таких кандидатов на муниципальных и государственных предприятиях», — заявил в интервью RT правозащитник.

KPI для чиновников

По словам Мельникова, нерешённым пока остаётся вопрос проживания бывших заключённых.

«Предполагается, что проживать они будут в социальных общежитиях, но вот как за это будут отвечать местные органы власти — непонятно. Надо подумать о введении KPI для чиновников», — считает глава комиссии СПЧ.

Кроме того, правозащитник заявил о необходимости отработать систему взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций, на которые возлагается обеспечение программы пробации и подразделений МВД, осуществляющих административный надзор за бывшими заключёнными.

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«Например, существующие формы надзора за нахождением бывшего заключённого в квартире могут препятствовать его трудоустройству, работе в утренние часы или ночное время», — пояснил он.

Собеседник RT при этом отметил, что отдельные элементы системы уже функционируют. Речь, в частности, идёт об исправительных центрах, где содержатся приговорённые к обязательным работам, а также заключённые из исправительных колоний, в том числе и строгого режима, которым смягчён режим содержания в связи с предстоящим в скором времени освобождением.

В исправительных центрах сейчас 46 тыс. человек, и все они трудоустроены.

«Мы посещали эти учреждения и видели, что в некоторых регионах работодатели настолько заинтересованы в таких сотрудниках, что даже создают общежития для них на своих производственных участках, например на птицефабрике в Рязанской области. В Москве заключённые исправцентра востребованы и на предприятиях ЖКХ, но есть и востребованные IT-специалисты, и есть бывший сотрудник правоохранительных органов, работающий в юридической фирме», — рассказал Мельников, добавив, что одна из самых распространённых профессий, приобретаемых в местах лишения свободы — швея, — востребована и в частном секторе.

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Работа идёт

Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов, со своей стороны, заявил RT, что ведомство работает над реализацией нового закона.

«В полном объёме закон заработает в 2025 году, но уже сейчас идёт работа, особое внимание уделим подготовке специалистов», — сказал он.

По словам Вуколова, сотрудники уголовно-исполнительных инспекций «должны делать всё, чтобы освободившийся из мест лишения свободы человек больше не оставался один на один с трудными жизненными обстоятельствами, смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки и получить работу».

Во время сессии замминистра заявил также о важности решения проблемы проживания, предоставления общежитий бывшим заключённым в ходе программы пробации. Вуколов обратил внимание, что программа пробации будет носить исключительно добровольный характер.

Этим, кстати, российская система пробации отличается от аналогичной американской, рассказала в своём выступлении на форуме депутат Госдумы Мария Бутина.

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Без частников

«Наш закон сильнее. Институт пробации в США существует с 1955 года, пробационные комиссии — это частные организации, причём проходят эти комиссии абсолютно все, даже те, кто не будет квалифицирован для пробации», — сказала Мария Бутина.

Депутат считает, что институт пробации должен носить государственный характер, так как частные организации в США, по её словам, допускают проявления коррупции.

Кроме того, Бутина обратила внимание, что в США пробация назначается в качестве альтернативного вида наказания. «Если человек нарушает пробацию, он автоматически попадает в заключение», — пояснила она.

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Свобода места

Заместитель директора ФСИН РФ Алексей Гиричев рассказал про анонимный опрос, проведённый в местах лишения свободы, в котором приняли участие 283 тыс. заключённых.

Их попросили назвать виды помощи, в которых они нуждаются после выхода на свободу.

«Высказали желание обратиться за помощью (в рамках пробации. — RT) 28% опрошенных — это и консультирование, и получение образования, приобретение одежды. У 25 тыс. осуждённых вызывает озабоченность вопрос трудоустройства после освобождения и местожительство», — заключил он.

Представитель ведомства рассказал, что в 2022 году 20 тыс. заключённых было оказано содействие в подготовке и размещении резюме на портале «Работа в России».

«Это все осуждённые с квалификацией, образованием, с рабочими специальностями. Откликов поступило 1518 (7,5%), то есть остальные выходят и не понимают, куда они устроятся», — подчеркнул замдиректора ФСИН.