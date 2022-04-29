«Не убийцы и не насильники»: почему в Москве переполнены следственные изоляторы

Московские СИЗО переполнены, в некоторых изоляторах число содержащихся в камерах превышает норматив на четверть и более. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, наиболее сложная ситуация в столичных Бутырке и Матросской Тишине, где заключённые вынуждены по очереди спать на полу из-за нехватки кроватей и постельных принадлежностей. По словам юристов, причин переполненности СИЗО несколько, одна из основных — нежелание судов избирать разные меры пресечения для подозреваемых. Так, за полгода в суды Москвы не поступило ни одного ходатайства об освобождении подследственного под залог. Вместе с обвиняемыми в особо тяжких преступлениях в столичных изоляторах ждут приговора более 1,5 тыс. фигурантов экономических статей.

По данным ОНК Москвы, лимит наполняемости столичных СИЗО составляет 9150 человек. Но фактически в последнее время в них оказывается намного больше людей. По состоянию на 1 апреля 2022 года в следственных изоляторах Москвы содержались 10 510 человек, из них более 1 тыс. — за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, остальные — за тяжкие и особо тяжкие. Об этом RT сообщили в пресс службе ФСИН.

«В самых больших московских СИЗО обычно содержатся 1700—1800 человек, что, кстати, тоже превышает установленный законом лимит площади в 4 кв. м на одного заключённого. А сейчас в и без того переполненных камерах разместили население целого СИЗО, такого как Бутырка или Матросская Тишина», — пояснил в беседе с RT ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Подследственный в СИЗО Матросская Тишина

РИА Новости

Масштабы бедствия

По словам правозащитника, именно эти изоляторы страдают от перенаселения больше всего. Согласно данным ОНК, в Бутырке содержатся почти на 29% заключённых сверх лимита и на 20% — в Матросской Тишине. Но это только сухие цифры статистики. Оценить весь комплекс проблем, возникших в связи с перенаселённостью изоляторов, сейчас не представляется возможным — общественники отмечают, что представители УФСИН Москвы неохотно идут на контакт по этому вопросу.

«К сожалению, под надуманными предлогами администрация учреждений не допускает нас до обхода камерных помещений, хотя это прямо предусмотрено федеральным законом, и оценить масштаб бедствия достаточно сложно», — отметил Мельников.

Правозащитник не исключает, что запрет на покамерный обход для членов ОНК Москвы связан как раз со сложившейся тяжёлой ситуациях в изоляторах.

«Если раньше жалобы касались тесноты, нарушения нормативов санитарной площади на одного заключённого, но у каждого было спальное место, теперь до нас доходят сведения о том, что не хватает кроватей, даже раскладушек и постельных принадлежностей, в частности одеял. Люди спят посменно и на полу. Возможно, в УФСИН Москвы не хотят, чтобы мы увидели такие картины», — предполагает Мельников.

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По его словам, работники СИЗО рассказывают членам ОНК, что сейчас в срочном порядке в камерах устанавливают ранее демонтированные кровати. В том числе устаревшие образцы с крупными ячейками, в которые проваливались матрасы, а арестованные, которые на них лежали, жаловались на жуткие боли в спине.

Мистические тренды

Информацию о переполнении столичных СИЗО подтвердила в беседе с RT уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«До конца 2021 года в СИЗО Москвы численность заключённых находилась в пределах, близких к лимиту, но в январе 2022 года начался рост числа заключённых, в некоторых СИЗО он достигает 20%», — заявила Потяева.

Причины численности заключённых Потяева назвать затруднилась, но отметила, что намерена для изучения ситуации провести мониторинг и совещание с представителями правоохранительных ведомств на этот счёт.

Садитесь, пожалуйста!

Анализ открытых данных и публикаций СМИ последних лет показывает, что число тяжких и особо тяжких преступлений в России либо растёт незначительно, либо вообще снижается. Но на этом фоне заметен другой тренд — существенный рост экономических преступлений и преступлений в IT-сфере.

Так, по информации Генпрокуратуры, за пять лет число киберпреступлений в России увеличилось в 11 раз. Их удельный вес в структуре преступности возрос с 1,8 до 25%. Согласно отчёту МВД, в 2021 году в России зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, связанных с взяточничеством. Это на 27,8% больше, чем в прошлом году.

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При этом лидер по правонарушениям в области экономики — Москва — не доверяет обвиняемым во взяточничестве и кибермошенничестве не менее, чем насильникам и убийцам, предпочитая держать их во время следствия за решёткой. Так, по данным ОНК Москвы, в московских изоляторах сейчас сидят 1558 обвиняемых в экономических преступлениях.

«Мы не можем утверждать, что все эти люди — предприниматели, среди них есть и обыкновенные мошенники. Но не убийцы, насильники и грабители», — отметил глава ОНК Москвы Георгий Волков.

Волков предполагает, что избрание меры пресечения для обвиняемых в растратах и других финансовых нарушениях в виде залога или домашнего ареста могло бы стабилизировать положение в СИЗО, не осложнив при этом криминогенную обстановку.

Удобное давление

Глава комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин выделяет две ключевые причины переполненности столичных СИЗО.

«Первая и основная причина — это слишком произвольный выбор меры пресечения в виде ареста и слабый контроль за этим со стороны Мосгорсуда и прокуратуры. В результате множество людей, которые могли бы находиться под домашним арестом, под залогом, под подпиской о невыезде, сидят в СИЗО, чтобы следователям было удобнее оказывать на них давление», — заявил Бабушкин RT.

Его слова подтверждают данные Управления судебного департамента Москвы. Статистика ведомства показывает, что в последнем квартале прошлого года и первом нынешнего в суды Москвы не поступило ни одного ходатайства об избрании в качестве меры пресечения выхода под залог, а под домашний арест отправили только 187 человек. При этом только в I квартале текущего года суды общей юрисдикции Москвы удовлетворили более 2200 ходатайств следственных органов о помещении обвиняемых на время расследования под стражу.

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Правозащитник добавил, что ещё одной причиной являются длительные сроки следствия.

«Иногда следователи просто забывают о своих подследственных и месяцами не приходят к ним. А иногда, чтобы дело стало потолще и посолиднее, совершают множество ненужных процессуальных действий», — считает Бабушкин.

По его словам, кроме вышеназванных субъективных причин, есть и одна объективная — это рост населения Москвы.

«Лимиты СИЗО рассчитаны на 12 млн человек, а сейчас вместе с мигрантами в Москве проживают 16 млн», — пояснил глава комиссии СПЧ.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека, юрист Иван Мельников полагает, что для снижения числа сидящих в СИЗО следует ужесточить уголовную ответственность для следователей за фальсификацию ходатайств об арестах.

«В ст. 108 УПК РФ была принята специальная поправка, предусматривающая недопустимость отправки в СИЗО предпринимателей. Но после её принятия численность бизнесменов в СИЗО снизить не удалось, потому что следователи в ходатайствах об арестах стали допускать прямые фальсификации. Писать, что гражданин не является предпринимателем или что преступление, в котором его обвиняют, не связано с предпринимательской деятельностью», — рассказал Мельников.

Юрист не видит другого выхода, кроме дополнения ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ специальной поправкой о «фальсификациях доказательств с целью заключения под стражу».

«Если следователей начнут сажать за такие фальсификации, это остановит вал произвола с их стороны. Но необходима такая специальная поправка и наличие воли руководства, чтобы она работала», — заявил Мельников RT.