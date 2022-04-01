«Серьёзное достижение»: в ОНК Москвы поддержали новый проект Минюста с правилами внутреннего распорядка в СИЗО
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Проект Минюста с новыми правилами внутреннего распорядка (ПВР) опубликован на портале нормативных правовых актов. В нём содержится целый ряд изменений, касающихся, в частности, правил обыска заключённых, их медицинского освидетельствования, допуска в СИЗО служителей религиозных культов. На нескольких нововведениях глава ОНК Георгий Волков в беседе с RT остановился подробно.
Надо, надо умываться
«Камеры СИЗО теперь можно оборудовать душевыми кабинами, — привёл пример нововведений Волков. — Это серьёзное достижение. Оно облегчит жизнь не только заключённым, но и сотрудникам изоляторов, которые должны сейчас конвоировать арестованных в душевые. Это занимает много времени, а столичные изоляторы испытывают нехватку персонала».
Содержащиеся в СИЗО беременные, женщины с малолетними детьми, а также инвалиды I и II групп смогут принимать душ ежедневно, отметил председатель комиссии. Кроме того, всем женщинам дадут возможность дополнительной помывки.
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«Действующий распорядок предоставляет женщинам право мыться в душе два раза в неделю, мужчинам — раз в неделю не менее 15 минут, но фактически получается не более 15 минут», — пояснил правозащитник.
Кроме того, в документе фиксируется право заключённых в случае пропуска банного дня из-за участия в следственных действиях и судах помыться на следующий день, а не ждать неделю.
Спортивная подзарядка
Ещё одно существенное новшество в ПВР — возможность заниматься в изоляторе спортом. Так называемые спортивные комнаты есть в нескольких столичных СИЗО и сейчас, говорит Волков, но это не спортзалы в общем понимании, а оборудованные тренажёрами небольшие помещения площадью 15—20 кв. м.
«В некоторых СИЗО центрального подчинения ничего подобного нет. Даже в прогулочных двориках там не разрешают выполнять спортивные упражнения, — сказал правозащитник. — А новые ПВР прямо предусматривают право заключённых «выполнять физические упражнения при проведении ежедневных прогулок, а также заниматься спортом в специально оборудованных для этого местах в порядке оказания подозреваемым и обвиняемым дополнительных платных услуг».
В СИЗО в тесных камерах люди сидят годами до приговора суда, подчеркнул собеседник RT, а потому занятия спортом для них жизненно необходимы. Также новый проект ПВР предусматривает возможность привлекать заключённых СИЗО к оплачиваемому труду. Это могут быть, например, ремонтные, строительные, хозяйственные работы, пояснили в ОНК.
Электронный доступ
Новые ПВР также дают возможность заключённым за плату пользоваться электронными книгами, делать заказы продуктов и предметов первой необходимости в интернет-магазинах и вести под контролем цензуры интернет-переписку.
«О необходимости разрешить электронные книги мы слышим не первый год, ведь заключённым приходится таскать бумажные копии томов уголовных дел и юридических справочников, — объясняет Волков. — А прямое указание на право делать заказы в интернет-магазинах, возможно, решит наконец в СИЗО проблему скудного ассортимента тюремных ларьков».
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Что касается цензурируемой электронной переписки через систему ФСИН-письмо, то в некоторых СИЗО она уже введена и действует, но в других заключённым в этом праве отказывают.
«Представители администрации на подобные просьбы дают стандартный ответ: «не предусмотрено правилами внутреннего распорядка», — говорит глава ОНК.
В целом в ОНК позитивно оценили инициативу Минюста, но это лишь первый шаг, отмечает Волков. По его словам, аналогичные правила следует разработать и для других учреждений, подведомственных МВД.
«Необходимы новые правила внутреннего распорядка в ИВС и спецприёмниках для административно арестованных, — сказал правозащитник. — ОНК над этим работает. Надеемся, что в МВД откликнутся на нашу инициативу».