В ОНК рассказали об условиях содержания Ивана Сафронова в новой камере СИЗО

Арестованный по обвинению в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов переведён в новую камеру, где недавно завершили ремонт. Он выглядит здоровым и утверждает, что настроение у него позитивное. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивший журналиста в СИЗО «Лефортово» в преддверии начала судебного процесса.

«Дата суда пока не объявлена, Мосгорсуд должен уведомить об этом до 23 марта. Настроение позитивное, следователь снял ограничения на получение корреспонденции, четыре месяца я был без писем, теперь получаю их в течение суток, даже меньше, после отправки», — привёл слова Сафронова член ОНК.

Советник главы «Роскосмоса» рассказал правозащитникам, что переехал в новую камеру, только после ремонта, с телевизором и холодильником.

«Телевизор в новой камере ловит десять федеральных каналов, а в прежней было двадцать», — посетовал Сафронов.

Представитель администрации пояснил, что в «Лефортово» заключённые пользуются комнатными антеннами, принимающими сигнал по-разному, в зависимости от этажа.

Коллективная антенна появится после завершения капитального ремонта изолятора, отметил он.

Ремонт в изоляторе начался несколько лет назад после неоднократных обращений ОНК.

«Представитель администрации сказал, что все камеры уже отремонтированы, сейчас идёт монтаж инженерных систем, в том числе и антенны», — добавил член ОНК, напомнив, что до капитального ремонта в камерах «Лефортово» не было горячей воды.

Ранее адвокат Дмитрий Талантов заявил, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.

Сам Сафронов заявил членам ОНК, что за полтора года в СИЗО его позиция не изменилась.