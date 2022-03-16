В ОНК рассказали об условиях содержания Ивана Сафронова в новой камере СИЗО
- РИА Новости
«Дата суда пока не объявлена, Мосгорсуд должен уведомить об этом до 23 марта. Настроение позитивное, следователь снял ограничения на получение корреспонденции, четыре месяца я был без писем, теперь получаю их в течение суток, даже меньше, после отправки», — привёл слова Сафронова член ОНК.
Советник главы «Роскосмоса» рассказал правозащитникам, что переехал в новую камеру, только после ремонта, с телевизором и холодильником.
«Телевизор в новой камере ловит десять федеральных каналов, а в прежней было двадцать», — посетовал Сафронов.
Представитель администрации пояснил, что в «Лефортово» заключённые пользуются комнатными антеннами, принимающими сигнал по-разному, в зависимости от этажа.
Коллективная антенна появится после завершения капитального ремонта изолятора, отметил он.
Ремонт в изоляторе начался несколько лет назад после неоднократных обращений ОНК.
«Представитель администрации сказал, что все камеры уже отремонтированы, сейчас идёт монтаж инженерных систем, в том числе и антенны», — добавил член ОНК, напомнив, что до капитального ремонта в камерах «Лефортово» не было горячей воды.
Ранее адвокат Дмитрий Талантов заявил, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
Сам Сафронов заявил членам ОНК, что за полтора года в СИЗО его позиция не изменилась.