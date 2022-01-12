Путин заявил о необходимости усилить надзор за соблюдением законности в тюрьмах

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы.

Об этом он рассказал на заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

«Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что «эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».

Ранее Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

В декабре Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволили.