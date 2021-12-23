Путин заявил о возбуждении 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях.
Путин заявил о возбуждении 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

«Надо опираться на данные следствия: 17 уголовных дел возбуждено», — заявил Путин.

Десятки сотрудников ФСИН уволили, дополнил он. 

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН.

Авторы инициативы также предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.

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