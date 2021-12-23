Путин заявил о возбуждении 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию пресс-конференции.
«Надо опираться на данные следствия: 17 уголовных дел возбуждено», — заявил Путин.
Десятки сотрудников ФСИН уволили, дополнил он.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН.
Авторы инициативы также предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.