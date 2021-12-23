Путин заявил о возбуждении 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

«Надо опираться на данные следствия: 17 уголовных дел возбуждено», — заявил Путин.

Десятки сотрудников ФСИН уволили, дополнил он.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток. Поправки позволят привлекать к ответственности за пытки и сотрудников ФСИН.

Авторы инициативы также предлагают расширить само понятие «пытки» и отнести к ним запугивание с целью контроля над личностью.