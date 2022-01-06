Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осуждёнными

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Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.
Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осуждёнными
  • AP

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства России и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осуждённым к лишению свободы», — говорится в поручении президента, которое цитирует РИА Новости.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.

В декабре Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях.

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