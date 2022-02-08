Глава Минюста Чуйченко: детям могут на год дольше разрешить находиться при матерях в СИЗО

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что детям могут на год дольше разрешить находиться при матерях в СИЗО.

В настоящее время в России разрешается находиться в СИЗО при матерях детям до трёх лет.

«У нас сейчас есть планы представить в правительство законопроект, сутью которого является увеличение срока, когда женщина может находиться с ребёнком... Мы хотим предложить до четырёх этот возраст», — сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

В апреле прошлого года Чуйченко сообщил о подготовке ведомством пилотного проекта по созданию тюремного комплекса нового типа. По словам министра, данное учреждение будет вмещать до 3 тыс. человек с разными режимами содержания. Чуйченко указал на необходимость обеспечения транспортной доступности нового комплекса.