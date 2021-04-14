Глава Минюста объявил о пилотном проекте по созданию тюремного комплекса нового типа

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил о подготовке ведомством пилотного проекта по созданию тюремного комплекса нового типа.

«Одной из ключевых задач является реализация проекта по созданию объединённого учреждения нового типа уголовно-исполнительной системы, — заявил Чуйченко 14 апреля в ходе коллегии ведомства. — Мы готовим пилотный проект по созданию такого учреждения, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. В таком учреждении важно создать все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций».

По словам министра, данное учреждение будет вмещать до 3 тыс. человек с разными режимами содержания. Чуйченко указал на необходимость обеспечения транспортной доступности нового комплекса.

В ОНК Москвы в этой связи напомнили, что правозащитники ранее предлагали построить новый тюремный комплекс с залами судебных заседаний.

«Сегодня в ОНК регулярно поступают жалобы от заключённых СИЗО на то, что перевозки в суды занимают более трёх часов в один конец и столько же обратно, а кроме того, им приходится проводить по несколько часов в сборных камерах до отправки в суды и столько же после возвращения», — пояснил RT правозащитник.

Кроме того, на коллегии Минюста Чуйченко в своём докладе указал на необходимость создания такого механизма, чтобы родившиеся в СИЗО дети оставались вместе с матерями.

«В колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осуждённой, но в СИЗО пока такого механизма нет. И это необходимо исправить», — заявил министр.