ОНК: в Москве открылся новый спецприёмник для административно арестованных

В столице открылся новый спецприёмник для лиц, приговорённых судами к административному аресту. Об этом RT сообщил посетивший его с проверкой член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

По словам правозащитника, это учреждение, расположенное на территории ТиНАО (64 км Варшавского шоссе, деревня Сахарово), стало крупнейшим среди ему подобных — оно рассчитано на 604 места. Сейчас в нём находятся чуть более 150 человек.

«Спецприёмник построен по технологии быстровозводимых ковидных госпиталей. Там даже на стенах у входа в камеры наклеены стикеры «Палата №1», «Палата №2». Но двери в эти «палаты» тюремные, стальные. На одной из дверей в помещении дежурной части висит табличка «Ординаторская», — сказал Хуруджи.

Камеры рассчитаны на 8—13 человек, оснащены тюремными кроватями, изолированным санузлом с унитазом, раковиной и душем.

«Горячую воду в душевых включают лишь по воскресеньям, ведь помывка в спецприёмниках, согласно правилам внутреннего распорядка (ПВР), полагается лишь при поступлении и потом раз в неделю. Для сравнения: в СИЗО для женщин мытьё предусмотрено два раза в неделю», — отметил правозащитник.

По его словам, телевизоров в камерах спецприёмника, в отличие от СИЗО, нет, они и не полагаются, в ТиНАО сотрудники полиции собрали для арестантов небольшую библиотеку.

Спецприёмник открылся 1 декабря 2021 года, но его администрация пока решила не все проблемы, добавил Хуруджи.

«Оцинкованные бачки для питьевой воды забраковал санэпиднадзор, но новые уже заказаны. Подыскивается кандидат на вакансию фельдшера. Пока его нет, арестованных отводят в медсанчасть соседнего центра временного содержания иностранных граждан или вызывают скорую», — пояснил собеседник RT.

По итогам проверки члены ОНК дали администрации спецприёмника ряд рекомендаций: лиц с признаками инфекционных заболеваний содержать отдельно от остальных; заменить неудобное одноразовое постельное бельё обычным тканевым; принять меры по оборудованию камер радиоточками.