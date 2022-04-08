ОНК Москвы ограничили покамерный обход в столичных СИЗО из-за карантинных мер

Членам ОНК Москвы под предлогом борьбы с коронавирусом запретили покамерный обход в следственных изоляторах УФСИН Москвы. Об этом сообщает специальный корреспондент RT, член комиссии Борис Клин.

«30 марта этого года в СИЗО Москвы были сняты карантинные ограничения, даже масочный режим отменили. Члены комиссии обходили камеры в СИЗО №6 и №3 УФСИН Москвы. Сегодня при посещении СИЗО «Матросская Тишина» представители УФСИН Москвы заявили, что не могут допустить нас к покамерному обходу, поскольку карантинные ограничения сохраняются», — сказал он.

Помощник начальника УФСИН Москвы по правам заключённых Марина Васина заявила RT, что ранее введённые ограничения в связи с коронавирусом в СИЗО Москвы не отменялись, и пускать членов комиссии в СИЗО №6 и №3 по камерам должностные лица не имели права.

Ранее, отметил Клин, члены ОНК обошли камеры СИЗО №1 федерального подчинения, который фактически находится в одном здании с «Матросской Тишиной», но подчиняется напрямую руководству ФСИН России, а не московскому управлению.

По словам Клина, за последние два года это не первый случай воспрепятствования общественному контролю в СИЗО УФСИН Москвы.

«Как только нас допускали вновь к покамерному обходу, мы начинали фиксировать множество жалоб, в частности, на неоказание медицинской помощи, неработающую сантехнику, холод в камерах, нехватку спальных мест. После этого под предлогом борьбы с коронавирусом прекращался доступ правозащитников в камеры. Так, например, произошло этой зимой», — сказал правозащитник.

Он пояснил, что альтернативой покамерному обходу УФСИН Москвы считает личный приём заключённых членами комиссии.

«Это катастрофически снижает эффективность общественного контроля. Так, в декабре, при покамерном обходе мы получили более 25 жалоб на условия содержания в «Матросской Тишине» и увидели, насколько они обоснованы, своими глазами. А сегодня мы смогли принять только шесть человек. Жалобы были на неработающую вентиляцию в четвёртом корпусе, на повреждённые полы, на месячные перебои в работе библиотеки», — сообщил член ОНК.

Среди заключённых, с которыми члены ОНК общались сегодня, был и арестованный ректор Шанинки Сергей Зуев. Он сообщил, что в прошлую пятницу его перевели в тюремную больницу из обычной камеры.

«Зуев сказал, что дважды в неделю у него случается гипертонический криз, артериальное давление поднимается до 220 единиц», — уточнил Борис Клин.

Ранее RT сообщал, что арестованный глава группы фармкомпаний «БИОТЭК», экс-сенатор Борис Шпигель, перенёсший в конце марта инфаркт, экстренно доставлен из тюремной больницы СИЗО «Матросская Тишина» в московскую ГКБ №70.