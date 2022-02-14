Москалькова запросила процессуальные документы по делу ректора Шанинки Зуева

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запросила процессуальные документы по делу арестованного по обвинению в мошенничестве ректора Шанинки Сергея Зуева.

«Среди всех мер пресечения заключение под стражу является самой строгой, самой жёсткой. И она должна отвечать всем требованиям, которые предусмотрены в законе. Поэтому я сейчас запросила процессуальные документы, чтобы поизучать и посмотреть судебные решения и постановления следователя, чем мотивированы требования о продлении сроков содержания под стражей и невозможности заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учётом перенесённых операций и семейного положения», — приводит слова Москальковой РИА Новости.

Она также заявила, что обеспокоена информацией об отказах в предоставлении Зуеву права на телефонный звонок и на свидание с родственниками.

«Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. И намерена дальше защищать его права. Потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайствам получаются отказы», — уточнила Москалькова.

9 февраля Зуев был внезапно выписан из больницы СИЗО «Матросская Тишина», где находился всё время после ареста, и переведён в общую камеру изолятора.

Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.