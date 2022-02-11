Ректор Шанинки Зуев рассказал ОНК о переводе из тюремной больницы в общую камеру СИЗО

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RT
Арестованный по обвинению в мошенничестве ректор Шанинки Сергей Зуев вечером 9 февраля был внезапно выписан из больницы СИЗО «Матросская Тишина», где находился всё время после ареста, и переведён в общую камеру изолятора. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
Ректор Шанинки Зуев рассказал ОНК о переводе из тюремной больницы в общую камеру СИЗО
  • © Пресс-служба Тверского суда
  • РИА Новости

«Вчера, примерно в 16 часов, ко мне в больничную камеру пришли сотрудники СИЗО и сказали, чтобы я собирался с вещами. Меня перевели из больницы в обычную четырёхместную камеру СИЗО, причём без объяснения причин. Врачи при этом не присутствовали», — привёл Хуруджи слова Зуева. 

Правозащитник добавил, что первую ночь ректору Шанинки пришлось провести на койке второго яруса, а утром один из сокамерников с нижней кровати поменялся с ним местами. 

Собеседник RT сообщил, что утром у Зуева поднялось артериальное давление до 180 единиц. 

«Его вывели к врачу СИЗО (не тюремной больницы, это разные учреждения), и она ему дала таблетки, которые сбили давление до 145 единиц. Но, как утверждает сам Зуев, его медкарту с результатами обследований и назначениями из больницы в медсанчасть СИЗО не передали», — добавил правозащитник.

Он уточнил, что с новыми сокамерниками у Зуева нормальные отношения. 

Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. 

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

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