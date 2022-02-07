В УФСИН прокомментировали информацию об ухудшении здоровья ректора Шанинки Зуева

В УФСИН по Москве прокомментировали информацию об ухудшении состояния здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

«В ряде СМИ размещена информация о том, что состояние здоровья обвиняемого Зуева резко ухудшилось и он не может сам встать с кровати… Зуев находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объёме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно», — приводит РИА Новости текст релиза УФСИН.

Ранее член ОНК Александр Хуруджи рассказал об ухудшении состояния здоровья Зуева, который не может самостоятельно встать с кровати.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.