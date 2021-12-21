Адвокат Кравченко сообщил, что суд оставил ректора Шанинки Зуева в СИЗО

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву.

Об этом ТАСС сообщил адвокат ректора Дмитрий Кравченко.

«Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения», — сказал защитник.

10 декабря адвокаты Сергея Зуева подали в прокуратуру, следователю московского управления МВД и начальнику главка столичной полиции ходатайства об освобождении их подзащитного.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что не видит оснований для содержания под стражей ректора Шанинки.

Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.

По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

3 декабря сообщалось, что суд в Москве продлил арест Зуеву на три месяца.