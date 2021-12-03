Суд в Москве продлил арест ректору Шанинки Зуеву на три месяца

Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву, срок ареста Зуева продлён до 7 марта 2022 года.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря. Зуева обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей. 9 ноября Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и отправил его в СИЗО.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.