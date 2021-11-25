Следователи предъявили ректору Шанинки Зуеву обвинение по делу о мошенничестве

Следствие предъявило ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение по делу о мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сегодня следователем... предъявлено обвинение директору Института общественных наук РАНХиГС, ректору ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергею Зуеву в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году Зуев совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступили в сговор для хищения денег РАНХиГС.

Как уточняется, используя служебное положение, фигуранты заключили фиктивные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России для их трудоустройства.

Следователи ГУ МВД по Москве также предъявили обвинение Марине Раковой и Евгению Заку по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, и отправил его в СИЗО.

Адвокат Сергей Кожура заявил, что обжалует решение о переводе Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря.