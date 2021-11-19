Следователи ГУМВД предъявили обвинение Раковой и Заку по статье о мошенничестве

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Следователи ГУ МВД по Москве предъявили обвинение экс-замминистра просвещения России Марине Раковой и бывшему заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Следователи ГУМВД предъявили обвинение Раковой и Заку по статье о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Как полагает следствие, в 2018 году Ракова и Зак пошли на сговор с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым с целью хищения денежных средств вуза. Схема осуществлялась через фиктивное трудоустройство 12 липовых сотрудников.

«Предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год указанным сотрудникам бюджетных денежных средств. Следствием установлено, что указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате преступных действий был причинён ущерб в размере более 20 млн рублей.

«Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой

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