Полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой

Полиция установила, что по меньшей мере 12 человек были фиктивно трудоустроены в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) и получали там зарплату. Этот факт удалось установить во время расследования дела бывшей замминистра просвещения Марины Раковой.

«Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения России, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — говорится в сообщении МВД.

По информации следствия, все 12 человек фактически не выполняли какие-либо работы, однако долгое время регулярно получали зарплату.

«В рамках расследования проведены обыски в жилищах указанных сотрудников, а также в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова», — добавили в полиции.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбуждённого в отношении Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева, отметили там.

В конце октября следователи предъявили обвинение Зуеву в хищении 21 млн рублей.

Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.