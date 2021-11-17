Полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой
- РИА Новости
«Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения России, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников», — говорится в сообщении МВД.
По информации следствия, все 12 человек фактически не выполняли какие-либо работы, однако долгое время регулярно получали зарплату.
«В рамках расследования проведены обыски в жилищах указанных сотрудников, а также в жилье и рабочих кабинетах финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова», — добавили в полиции.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбуждённого в отношении Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева, отметили там.
В конце октября следователи предъявили обвинение Зуеву в хищении 21 млн рублей.
Марина Ракова была арестована в начале октября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.