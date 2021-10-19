Адвокат: ректора Шанинки Зуева обвинили в хищении 21 млн рублей

Следователи предъявили обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в хищении 21 млн рублей.

Обвинение предъявлено в соответствии с п. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Адвокат Зуева Сергей Севрук в комментарии ТАСС отметил, что оно полностью соответствует фабуле, по которой предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой: неисполнение госконтрактов по проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

«Согласно версии следствия, деньги, выделенные на госконтракты, фигуранты дела похитили. Само собой разумеется, что мой подзащитный вину не признаёт», — пояснил адвокат.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило об аресте фигуранта.

Прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте ректора Шанинки.