Адвокат: ректора Шанинки Зуева обвинили в хищении 21 млн рублей

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Следователи предъявили обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в хищении 21 млн рублей.
Адвокат: ректора Шанинки Зуева обвинили в хищении 21 млн рублей
  • АГН «Москва»

Обвинение предъявлено в соответствии с п. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). 

Адвокат Зуева Сергей Севрук в комментарии ТАСС отметил, что оно полностью соответствует фабуле, по которой предъявлено обвинение экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой: неисполнение госконтрактов по проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

«Согласно версии следствия, деньги, выделенные на госконтракты, фигуранты дела похитили. Само собой разумеется, что мой подзащитный вину не признаёт», — пояснил адвокат.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило об аресте фигуранта.

Прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте ректора Шанинки.

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