Прокурор обжаловал домашний арест ректора «Шанинки» Зуева

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Прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.
Прокурор обжаловал домашний арест ректора «Шанинки» Зуева
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Зарегистрировано апелляционное представление прокурора», — отметили в суде.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило об аресте фигуранта.

По данным МВД, ректор «Шанинки» Зуев задержан по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования.

В этом деле также фигурирует бывший замминистра просвещения России Марина Ракова.

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