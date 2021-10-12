В МВД подтвердили задержание ректора «Шанинки» Зуева

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Ректор «Шанинки» ( Московской высшей школы социальных и экономических наук) Сергей Зуев задержан по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В МВД подтвердили задержание ректора «Шанинки» Зуева
  • РИА Новости

«Он задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Зуев задержан в рамках дела, в котором также фигурирует бывший замминистра просвещения России Марина Ракова.

В ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение отправить под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову. 

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