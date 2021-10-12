В МВД подтвердили задержание ректора «Шанинки» Зуева
- РИА Новости
«Он задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Зуев задержан в рамках дела, в котором также фигурирует бывший замминистра просвещения России Марина Ракова.
В ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.
Ранее Тверской суд Москвы принял решение отправить под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову.