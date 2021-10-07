Cуд в Москве арестовал экс-замминистра просвещения Ракову

Тверской суд Москвы принял решение отправить под арест экс-замминистра просвещения Марину Ракову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемой Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 декабря», — сообщили в пресс-службе.

6 октября сообщалось, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в ГСУ ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

Позднее сообщалось, что следователь просит арестовать Марину Ракову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.