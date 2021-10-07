Следствие просит суд арестовать экс-замминистра просвещения Ракову

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Следователь просит арестовать экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие просит суд арестовать экс-замминистра просвещения Ракову
  • РИА Новости

«В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.

6 октября сообщалось, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.

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