Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — приводит РИА Новости слова источника в банке.

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка также подтвердили данную информацию.

6 октября стало известно, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

Ранее в МВД России сообщили, что Марина Ракова объявлена в розыск. Ракова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).