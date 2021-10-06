Сбербанк с 4 октября уволил Марину Ракову
- РИА Новости
«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником Сбербанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — приводит РИА Новости слова источника в банке.
В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка также подтвердили данную информацию.
6 октября стало известно, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Ранее в МВД России сообщили, что Марина Ракова объявлена в розыск. Ракова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).