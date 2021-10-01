МВД подтвердило объявление в розыск экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск, подтвердили в Министерстве внутренних дел России.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Ракова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

«В связи с тем, что она скрылась от следствия, в отношении неё вынесено постановление об объявлении в розыск», — приводит ТАСС слова Волк.

Ранее стало известно, что Марина Ракова не явилась 30 сентября на допрос.

По данным источника, она фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.