МВД подтвердило объявление в розыск экс-замглавы Минпросвещения Раковой

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Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск, подтвердили в Министерстве внутренних дел России.
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замглавы Минпросвещения Раковой
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Ракова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

«В связи с тем, что она скрылась от следствия, в отношении неё вынесено постановление об объявлении в розыск», — приводит ТАСС слова Волк.

Ранее стало известно, что Марина Ракова не явилась 30 сентября на допрос.

По данным источника, она фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

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