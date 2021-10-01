ТАСС: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в розыск

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Бывший замглавы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в розыск по делу о мошенничестве.
ТАСС: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в розыск
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, ей заочно предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась 30 сентября на допрос.

Как пишет «Коммерсантъ», в её доме в Подмосковье оперативники обнаружили следы экстренных сборов — так выяснилось, что подозреваемая скрылась.

В полиции предположили, что уклоняться от следствия Раковой помогает её близкий знакомый, экс-сотрудник Фонда развития новых форм образования. По данным издания, у него есть украинский паспорт и родственники в этой стране — вероятнее всего, Ракова пытается попасть на территорию Украины.

Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

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