Источник: топ-менеджер Сбербанка Ракова фигурирует в деле о хищении

Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, заключённых при её участии в 2019 году.

«По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО «Сбербанк», директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России», — сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе. Сейчас к ней выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы доставить в суд для ареста на 48 часов, уточнил источник.