Источник: топ-менеджер Сбербанка Ракова фигурирует в деле о хищении
- © Яна Кроилова
- РИА Новости
«По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО «Сбербанк», директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России», — сообщил RT источник в правоохранительных органах.
По словам источника, утром 29 сентября Ракова была на допросе. Сейчас к ней выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы доставить в суд для ареста на 48 часов, уточнил источник.