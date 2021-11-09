Защита подаст апелляцию на перевод в СИЗО ректора Шанинки

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Адвокат Сергей Кожура заявил, что обжалует решение о переводе ректора Шанинки Сергея Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО.
Защита подаст апелляцию на перевод в СИЗО ректора Шанинки
  • АГН «Москва»

«Мы, безусловно, обжалуем данное решение в апелляционном суде. Не принято, чтобы вместе с резолютивной частью оглашалась мотивировочная, поэтому нам пока неизвестно, что там может быть написано», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, и отправил его в СИЗО.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить ректора вуза под домашний арест до 7 декабря.

Зуева обвиняют в хищении свыше 21 млн рублей.

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