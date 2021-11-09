Суд перевёл ректора Шанинки Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, и отправил его в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 декабря», — приводит ТАСС сообщение. Ранее адвокат Зуева сообщил, что следствие назначило медкомиссию для определения дальнейших условий содержания Зуева. 13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Ректор Шанинки обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.