Суд перевёл ректора Шанинки Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО
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«Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 декабря», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее адвокат Зуева сообщил, что следствие назначило медкомиссию для определения дальнейших условий содержания Зуева.
13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря.
Ректор Шанинки обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.