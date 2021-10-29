Суд назначил медкомиссию для решения вопроса о содержании в СИЗО ректора Шанинки

Адвокат ректора Шанинки Сергея Зуева, арестованного по делу о мошенничестве, сообщил, что следствие назначило медкомиссию для определения дальнейших условий содержания Зуева.

«Следователь вынес постановление о медкомиссии для того, чтобы определить, позволяет ли Зуеву состояние здоровья содержаться под стражей», — цитирует ТАСС адвоката Сергея Севрука.

Уточняется, что Зуева перевели в городскую больницу №20.

«Моего подзащитного перевели в городскую больницу №20, где существует так называемое стражное отделение, куда доставляют обвиняемых и подозреваемых, которые не могут содержаться в СИЗО по медицинским показаниям», — пояснил защитник.

Ранее адвокат сообщил о госпитализации Зуева.

13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Ректор Шанинки обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.