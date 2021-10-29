Суд назначил медкомиссию для решения вопроса о содержании в СИЗО ректора Шанинки
- АГН «Москва»
«Следователь вынес постановление о медкомиссии для того, чтобы определить, позволяет ли Зуеву состояние здоровья содержаться под стражей», — цитирует ТАСС адвоката Сергея Севрука.
Уточняется, что Зуева перевели в городскую больницу №20.
«Моего подзащитного перевели в городскую больницу №20, где существует так называемое стражное отделение, куда доставляют обвиняемых и подозреваемых, которые не могут содержаться в СИЗО по медицинским показаниям», — пояснил защитник.
Ранее адвокат сообщил о госпитализации Зуева.
13 октября Тверской районный суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря.
Ректор Шанинки обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей.